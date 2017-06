O colectivo 'Os Ninguéns' e a Rede de Solidariedade Popular (RSP) de Vigo denunciaron este luns a "humillación e estigmatización" das nais pobres por parte do goberno municipal da cidade, e criticaron a falta de "empatía" do alcalde, Abel Caballero, e da concelleira de Política Social, Isaura Abelairas, con estas persoas.

Concentración do colectivo Vos Ningués en Vigo | Fonte: Europa Press

Estes colectivos, que se concentraron en Porta do Sol, fronte á "dinoseta", para denunciar que o goberno local "segue machaconamente culpando" aos afectados polos desafiuzamentos, a quen recrimina "que non entregan os papeis a tempo".

A ese respecto, centraron as súas críticas na situación de nais con fillos, que non teñen ingresos, e a quen se lles piden contratos de aluguer para tramitar axudas. "Xa abonda de mentiras! O alcalde e a concelleira teñen pouca empatía co sufrimento humano, só teñen ganas de propaganda", afirmou Antón Bouzas.

Por outra banda, Bouzas tamén reprochou ao goberno local que "culpabiliza" ás mulleres necesitadas por "organizarse", e bótalles " en cara" que pertenzan a colectivos ou plataformas que critican as súas políticas.