O pleno do Concello de Pontevedra recoñece aos heroes españois dos atentados de Londres

O pleno do Concello de Pontevedra brindou un recoñecemento público aos heroes españois dos atentados de Londres a través dunha declaración institucional aprobada por unanimidade que lembra que, entre as persoas que se atopaban no lugar onde ocorreu o ataque do pasado 3 de xullo, estaba o pontevedrés Sergio Fariña.

"Non dubidou en ningún momento en pór a salvo a todas as persoas que se atopaban no seu local de traballo, no lugar dos feitos", sinala a declaración sobre este pontevedrés, que asistiu á sesión acompañado pola súa familia.

Este veciño de Pontevedra traballa nun restaurante chamado Arthur Hooper's situado no Borough Market, un dos puntos que foron atacados polos yihadistas. Nun arranque de valor, impediu que os terroristas entrasen ao establecemento e salvou aos seus clientes e a quen buscaban refuxio escapando dos atacantes.

"Por iso queremos mostrar o noso agradecemento pola súa actuación e por mostrar o valor necesario para plantarlle cara ao terrorismo axudando a aquelas persoas", di a declaración institucional, que tamén inclúe un recoñecemento ao español falecido, "Ignacio Echeverría, que pola súa mostra de valor sufriu as consecuencias deste brutal atentado pagándoo coa súa vida".

O mozo, de 39 anos, enfrontouse co seu monopatín aos yihadistas para auxiliar a un policía que estaba a ser atacado na ponte de Londres e foi asasinado os terroristas.

REXEITAMENTO A UN ÚNICO XULGADO PARA As CLÁUSULAS CHAN

No Pleno a corporación municipal tamén mostrou o seu rexeitamento á creación dun único xulgado uniprovincial, con sede en Vigo, en materia de cláusulas hipotecarias abusivas, sumándose ao posicionamento do Colexio de Avogados de Pontevedra, ao entender que esta medida prexudica á cidadanía afectada nestes procedementos.

Entenden, ademais, que esta decisión lastra o funcionamento da administración de xustiza, "ao impedir repartir o traballo dunha forma idónea entre os distintos partidos xudiciais sobrecargando a catro xulgados xa colapsados".

AVENIDA MARIA VITORIA MORENO

Nesta mesma sesión plenaria, o BNG propuxo pór o nome de Avenida María Vitoria Moreno á actual rúa Fernández Ladreda. O militar e ministro franquista abandonará o rueiro da capital en cumprimento da Lei de Memoria Histórica. Por iso, a corporación aprobará proximamente unha nova denominación.

O concelleiro do Bloque, Luís Bará proporá no seu lugar á autora pontevedresa homenaxeada no Día das Letras Galegas de 2018.