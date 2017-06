Navantia inicia en Fene o corte de chapa para o primeiro dos dous buques loxísticos para a Armada de Australia

A empresa pública Navantia iniciou na mañá deste luns, 19 de xuño, nas súas instalacións do estaleiro de Fene (A Coruña), a construción do primeiro buque de apoio loxístico, do estilo do Buque de Aprovisionamento en Combate (BAC) 'Cantabria' da Armada Española, para a Mariña Australiana, coa cerimonia de corte de chapa.

Navantia en Ferrol (A Coruña) | Fonte: Europa Press

O arranque realizouse nas instalacións da antiga Astano, en lugar de en o estaleiro ferrolán, onde está previsto que se realizará a gran maioría dos compoñentes para este barco militar.

Segundo apuntaron fontes consultadas por Europa Press, este cambio de "escenario" debeuse ao temor de que o comité de empresa do estaleiro ferrolán "boicotease" esta acción, ao manifestar publicamente a súa posición de "aplicar medidas non colaborativas mentres non se cumpra a sentenza do Tribunal Supremo (TS)", que invalidou o IV Convenio colectivo e obrigou á dirección da empresa á aplicación do anterior documento de regulación entre patronal e parte social.

Dous serán os buques de apoio loxístico AOR (Auxiliary Oiler Replenishment) que se materializarán nos estaleiros ferroláns en virtude dun contrato subscrito entre Navantia e o Goberno de Australia o 9 de maio de 2016.

Nese convenio recóllese que a empresa pertencente á Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) comprométese ao deseño e construción de dous buques loxísticos, con opción a un máis, así como o mantemento dos mesmos por un período inicial de cinco anos.

CARGA DE TRABALLO

Este encargo está previsto que xere tres millóns de horas de traballo en Navantia Fene e Ferrol, ademais doutras 35.000 horas para a fabricación e subministración dos motores principais, xeradores e reductoras, que se realizarán no estaleiro de Cartaxena, e ao que habería tamén que sumar outras 35.000 horas do Sistema Integrado de Control de Plataforma.

Segundo explicou Navantia a través dun comunicado, con este encargo xerarase "anualmente preto de 1.800 empregos directos e indirectos ata o ano 2020", data na que está prevista a entrega da segunda unidade, dos cales "máis de 330 serían empregados directos, máis de 530 da industria auxiliar e máis de 900 serían postos de traballo indirectos xerados por outros subministradores", segundo concreta.