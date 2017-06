O presidente da Deputación da Coruña e alcalde das Pontes, o socialista Valentín González Formoso, manifestou que "o importante" non é apurar os prazos do congreso do PSdeG e si que se presenten candidatos con proxectos que "ilusionen".

"Dous meses arriba ou abaixo non é o importante, o importante é dar tempo aos compañeiros para confeccionar un proxecto distinto co que ilusionar", sinalou tras asistir á firma dun convenio co alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro.

En concreto, ao ser preguntado se, como se situaron algúns membros do seu partido, é necesario anticipar os prazos de celebración do congreso --que se prevé, inicialmente, para finais de setembro ou principios de outubro--, dixo que o prioritario "é non é o prazo, se non o contido".

POSIBLES CANDIDATOS

Mentres, sobre se el será un dos posibles candidatos a asumir a Secretaría Xeral do PSdeG, reiterou que el está "comprometido" co ámbito municipal. "É un debate lóxico, pero a cidadanía non entenderá que andemos descartándonos ou apuntándonos", insistiu.

Respecto da posibilidade de que un destes candidatos sexa o socialista vigués Gonzalo Caballero, --como Formoso elixido membro do novo Comité Federal do PSOE-- manifestou descoñecer esta posibilidade despois de que o propio Gonzalo Caballero non a descartase.

Del, destacou que estivo no partido "nos malos momentos cando a moda era outra". "Permaneceu no PSOE e ten o máximo respecto pola miña banda", apostilou.

Mentres, do congreso celebrado polo PSOE este fin de semana, destacou que houbo "propostas innovadoras". Tamén resaltou o feito de que "un terzo" dos elixidos para o Comité Federal fosen votados polos militantes. Del, dixo tamén que houbo "moita iniciativa e unha base de ilusión enorme".