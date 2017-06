Protección Civil alerta por altas temperaturas no oeste da Península e por treboadas en Cantabria e Ibérica

A Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias alertou por altas temperaturas ao oeste da Península e por treboadas á cordilleira cantábrica e norte do sistema Ibérico xa que se espera que os termómetros sigan moi altos en Estremadura e oeste de Andalucía, especialmente nos vales do Guadiana e Guadalquivir, onde volverán alcanzarse os 40 graos centígrados.

Incendio en Almería | Fonte: Europa Press

Ademais, Protección Civil, engade que os termómetros se manteñen por encima dos 35 graos centígrados en amplas zonas de Galicia, Castela e León, País Vasco, A Rioxa, Navarra, Aragón, Madrid e Castela-A Mancha e que as treboadas serán importantes na Cordilleira Cantábrica e no norte da Ibérica.

Protección Civil lembra que as altas temperaturas e os fenómenos treboentos aumentan o risco de incendios forestais, polo que hai que extremar as precaucións no campo.

Ante esta situación, recomenda limitar a exposición ao sol; manterse en lugar ben ventilado; inxerir comidas lixeiras e regulares, ricas en auga e sales minerais, como froitas e hortalizas e beber frecuentemente auga ou líquidos.

Tamén aconsella vestirse con roupa de cores claras, cubrir a maior parte de superficie de pel posible e a cabeza, evitar exercicios físicos prolongados nas horas centrais do día e interesarse polas persoas maiores e enfermas e aquelas que vivan soas ou illadas.

Fronte ao risco de treboadas, Protección Civil e Emerxencias lembra que o perigo para as persoas prodúcese principalmente en campo aberto, aínda que tamén existe perigo de caída de raios, de modo que recomenda colocarse preto dos edificios para protexerse ou dentro dun vehículo pechado e dentro das vivendas evitar as correntes de aire.

Así mesmo, a quen se vexan sorprendidos por unha treboada no campo, é preciso evitar correr e permanecer en lugares elevados como os altos dos outeiros, cristas ou divisorias e non refuxiarse baixo as árbores e afastarse de aramados e obxectos metálicos.

RISCO DE INCENDIOS

Para facer fronte ao risco de incendios forestais, Protección Civil pide prestar especial atención ás normas da comunidade autónoma sobre prevención de incendios e períodos autorizados para realizar queimas de restrollos. Tamén insiste na importancia de evitar arroxar cigarros, lixos e, especialmente botellas de vidro que fan efecto lupa co sol e lembra que as neglixencias provocan gran parte de incendios forestais.

Por iso, subliña que está prohibido acender lumes ou fogueiras no monte e terreos próximos; que se debe acampar só en zonas autorizadas, que contan con medidas de protección fronte a un posible incendio e é máis fácil a evacuación e avisar inmediatamente ao 112 se se descobre lume no inicio.

Finalmente, aconsella a quen se vexa sorprendido por un incendio, non penetrar no monte ou bosque e ir sempre por zonas de gran visibilidade e libres de combustible. En caso de emerxencia por incendio forestal, pide atender sempre as indicacións das autoridades competentes e ter en conta que as altas temperaturas favorecen o risco de incendios forestais.