O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou este luns as 131 bandeiras azuis das praias e portos galegos como a "mellor porta de entrada" para descubrir a riqueza natural de Galicia.

Durante o acto de entrega celebrado en Baiona (Pontevedra), o máximo mandatario autonómico asegurou que estas bandeiras son o resultado da aposta colectiva pola conservación do litoral.

Así mesmo, sinalou que Galicia seguirá sendo líder en carreiros azuis, que distinguen os 26 camiños cara ás praias e aos portos máis respectuosos co medio natural. Ademais, contará con 14 centros azuis, nos que se ofrece educación ambiental e cunha distinción temática, este ano para o Concello de Muros.

O responsable do Goberno galego referiuse a os máis de 1.600 quilómetros de costa como economía, cultura, tradición, turismo e paisaxe. "E estas 131 bandeiras azuis significan que estamos a cumprir o principal desafío que nos presenta o litoral: conxugar o seu aproveitamento humano co respecto ao medio ambiente".

AUGAS EN BO ESTADO

Deste xeito, tras subliñar a proposta de que as Illas Atlánticas e o parque nacional do que forman parte sexan recoñecidas tamén como Patrimonio da Humanidade, puxo de relevo que a porcentaxe de augas en bo estado na Demarcación Galicia-Costa subiu do 70% ao 77%.

Non en balde, indicou que a Xunta leva investidos 1.100 millóns de euros en saneamento nos últimos anos, coa posta en marcha de 45 depuradoras. Nesta lista, lembrou que está xa a de Cabo Silleiro e avanzou que estará, dentro de moi pouco, a de Vigo.

Feijóo subliñou, ademais, que este compromiso colectivo é o que permite que tres cuartas partes das augas de baño de Galicia estean cualificadas como excelentes, unha porcentaxe que sobe ao 90 xunto ás augas consideradas boas.

O presidente concluíu a súa intervención lembrado que Galicia é a segunda autonomía de España con máis bandeiras azuis. Así, unha de cada cinco praias e un de cada cinco portos españois con bandeira azul están en Galicia.