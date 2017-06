As obras para conectar A Coruña coa Rede Ciclista Metropolitana comezarán o próximo ano, segundo avanzou o alcalde, Xulio Ferreiro, en referencia ás previsións que se manexan para a posta en marcha desta actuación tras a firma do convenio co presidente do organismo provincial, Valentín González Formoso.

A Coruñao Presidente Dá Deputación, Valentín González Formoso Xunto Co Alcalde D | Fonte: Europa Press

En concreto, a Deputación da Coruña investirá máis de 1,1 millóns de euros para conectar á cidade coa Rede Ciclista Metropolitana, unha contía que supón o 80% do proxecto. O diñeiro restante achegarao o Consistorio coruñés.

O tramo coruñés súmase aos que a Deputación financia tamén en Culleredo, Cambre, Oleiros e Arteixo para construír unha rede ciclista de 78 quilómetros de longo.

No acto, que contou tamén coa presenza da vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín, e co deputado e concelleiro de Mobilidade na Coruña, Daniel Díaz Grandío, Formoso remarcou o "traballo técnico e político" para a posta en marcha desta actuación.

Pola súa banda, o alcalde sinalou que este proxecto se suma ás que está a pór en marcha o Consistorio no seu ámbito municipal e que, inclúe a creación de novas estacións de Bici-Coruña.

LONXITUDE DO TRAMO

En canto ao comezo das obras para a conexión coa rede metropolitana, dixo que poderían estar adxudicadas a finais de ano para iniciar a súa execución en 2018.

Este novo tramo de carril bici, de 5,3 quilómetros de lonxitude, conectará Os Cantóns coa Avenida da Pasaxe, cun percorrido que pasará polos xardíns de Méndez Núñez, Sánchez Bregua, Linares Rivas, Casa do Mar e Avenida do Exército, ata enlazar co tramo xa existente na zona de San Diego.

Desde alí, continuará ata As Xubias pola zona do Hospital de Oza. Finalmente, terminará na avenida da Pasaxe para conectar co itinerario de Culleredo.