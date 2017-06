A alcaldesa de Lugo, a socialista Lara Méndez, afirmou a Executiva e o novo Comité Federal saído do congreso do PSOE do fin de semana "reflicten a situación na que estamos".

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. | Fonte: Europa Press

Méndez, que se incorpora ao comité federal, admitiu que isto obedece "á nova situación" actual. "Somos un partido con moita experiencia na celebración de primarias, pero é certo que a celebración de primarias para a elección de secretario xeral é a segunda vez que se fai e, por tanto, haberá que ir tamén mellorando estatutariamente a nova organización", comentou a rexedora socialista.

"Que un secretario xeral teña un respaldo dun setenta e pico por cen, ao meu paréceme unha porcentaxe ampla", valorou Lara Méndez.

En canto á incorporación de dous membros máis do PSdeG ao Comité Federal, que pasa de once a trece, valorouno de forma "positiva". "Todo o que visualice a forza de Galicia a nivel federal sempre é bo", aseverou.

ILUSIÓN

Finalmente, considerou que afrontar ese novo rol no PSOE "con ilusión", ademais de agradecer "a confianza depositada" nela. Con todo, Lara Méndez dixo que "o máis positivo é que se deu o paso para conformar as estruturas tan necesarias para que o partido teña esa directriz". "E podamos ser alternativa real ao PP", concluíu.

Ademais, Lara Méndez incidiu en que o congreso dos socialistas foi "o primeiro paso para conformar as estruturas". "Despois virá o congreso galego e despois o provincial", sentenciou.