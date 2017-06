Feijóo expresa a solidariedade de Galicia con Portugal e ofrece medios de extinción e asistencia a heinos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expresou este luns a solidariedade de Galicia con Portugal, así como a "tristeza" polas vítimas do incendio forestal que, desde o pasado sábado, arrasa diversos distritos do centro do país veciño.

No acto de entrega das bandeiras azuis ás praias, portos e carreiros verdes de Galicia, celebrado no Monte Real Club de Iates de Baiona, o presidente da Xunta iniciou a súa intervención cun recordo para as vítimas mortais do incendio e para os feridos.

"Temos lazos sentimentais, culturais e de veciñanza, e sabemos o que son os incendios forestais, o que están a pasar", proclamou o titular do Executivo galego, quen puxo a disposición das autoridades portuguesas os medios de extinción de Galicia, así como recursos asistenciais, como as unidades de queimados dos hospitais galegos.

O presidente galego expresou o seu pesar polas máis de 60 vítimas mortais do incendio, que se orixinou o sábado no municipio de Pedrogrâo Grande, no distrito de Leiría, e que xa afecta os distritos veciños de Coimbra e Castelo Branco, con diferentes focos de lumes. "Este pobo pasa, probablemente, pola maior catástrofe forestal da súa historia", lamentou.