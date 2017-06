Axentes da Policía Nacional detectaron de novo na cidade de Pontevedra a presenza de persoas dedicadas aos "furtos amorosos" a persoas maiores, polo que alertan deste tipo de delito.

Edificio Michilena, sede do servizo de persoal do Concello de Pontevedra

Segundo explica a Comisaría de Pontevedra, os denunciados aproximáronse ás súas vítimas "con diversas escusas co fin de gañar a súa confianza e así manter un contacto físico que lles permitise subtraerlles obxectos sen que se decaten".

Estes individuos escollen ás súas vítimas, principalmente persoas de avanzada idade portadoras de xoias e diríxense a elas tentando gañarse a súa confianza con algunha escusa, como a semellanza con algún familiar, consultar unha dirección, ou mesmo co ofrecemento de sexo, segundo avisa a Policía.

"Unha vez que xa crearon este primeiro vínculo, os autores establecen contacto físico coas súas vítimas e aproveitan para subtraerlles os obxectos de valor que leven encima", engaden as mesmas fontes. "Na maioría dos casos, as vítimas non se dan conta de que lles quitaron obxectos de valor ata que os presuntos autores marcháronse do lugar, chegando a pensar algunhas veces que se trataba dunha perda e non dunha subtracción", segundo indica.

Estes individuos divídense en equipos de traballo constituídos por un condutor, xeralmente home, que se encarga do transporte, localización das vítimas e facilitar a fuxida e polo menos dúas mulleres encargadas de cometer directamente a subtracción.

DOUS CASOS

Respecto diso, a Policía Nacional explicou que estas dúas últimas semanas denunciáronse na Comisaría Provincial de Pontevedra polo menos dous casos. En ambos ás vítimas, un home e unha muller, de idades comprendidas entre os 67 e 69 anos subtraéronlles xoias de ouro, cadeas, pulseiras e un reloxo de gran valor.

Nun dos casos, a unha muller subtraéronlle unha cadea de ouro cun crucifixo e unha pulseira de ouro no momento de mostrarlle o seu agradecemento.No segundo dos casos o home foi abordado cando permanecía sentado nun banco por unha muller nova "que se mostrou moi cariñosa e mesmo chegou a ofrecerlle servizos sexuais, tras irse do lugar decatouse de que lle subtraeron o reloxo".