O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade aumenta o seu orzamento un 2,3% e alcanza os 69 millóns de euros

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar aprobou este luns as súas contas para o presente exercicio, no que aumenta un 2,3% o seu orzamento, que alcanza os 69,3 millóns de euros.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, presidiu a asemblea xeral deste ente, celebrada este luns na Escola Galega de Administración Pública, en Santiago, que serviu para trazar as liñas de acción para este ano e facer balance do pasado exercicio.

Segundo informou a Xunta nun comunicado, na reunión repasáronse as principais accións do Consorcio ao longo do pasado ano 2016, entre as que destaca o acordo marco asinado entre a Xunta e a Fegamp para impulsar un novo modelo de financiamento das escolas infantís e os centros de día.

Ademais, o ente alcanzou un acordo cos principais sindicatos --CIG, UXT e CC.OO.-- para a integración dos traballadores do Consorcio no convenio colectivo único do persoal laboral da administración galega.

Así mesmo, en 2016 entraron en funcionamento seis novas escolas infantís "grazas ao convenio de colaboración coa Fundación Amancio Ortega" e concluíron as obras de reforma do centro O Grove-Rons, que conta cun total de 60 prazas.

No ámbito dos maiores, o Consorcio finalizou a "mini-residencia" en Vilardevós (Ourense) e entraron en funcionamento os centros de día de Curtis, A Pobra (A Coruña), Redondela (Pontevedra) e Maceda (Ourens).

Outra das actuacións destacadas na memoria deste ano foi o progrma 'Xantar na casa', co que se ofrece atención alimenticia a domicilio para persoas con dificultades para xestionar por si mesmos a súa manutención.