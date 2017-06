O ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, destacou este luns "a gran valentía" do mozo de orixe galega Ignacio Echeverría, falecido no atentado perpetrado en Londres o 3 de xuño, e avogou por abordar a loita antiterrorista tamén no ciberespazo, para "privar" de Internet aos terroristas.

En declaracións á prensa á súa chegada á reunión cos seus homólogos da UE, Johnson lembrou os recentes atentados en Reino Unido e sinalou que no caso do que tivo lugar no mercado de Borough e a Ponte de Londres "a maioría das vítimas eran doutros países europeos". "Había tres franceses, dous polacos e unha vítima española moi valente", dixo, en referencia a Echeverría.

No momento do atentado, que acabou coa vida de sete persoas, Ignacio Echeverría defendeu a unha muller que estaba a ser atacada por un dos terroristas, ao que golpeou co seu monopatín para que deixase de atacala e recibiu unha puñalada que acabou coa súa vida.

"É unha ocasión para falar disto, xunto co que estamos a facer en loita antiterrorista", explicou o ministro británico.

Johnson subliñou a importancia de "traballar coas compañías de Internet" para impedir que os terroristas que difundan a súa "ideoloxía sucia e desviada en Internet" e "privarlles deste espazo".