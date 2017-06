AM.- O acusado de matar á súa esposa no Hospital de Ourense declárase inocente e insiste en que non lembra nada

O home acusado de acabar coa vida da súa esposa no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) o 8 de maio de 2015, cando se recuperaba dunha agresión anterior na súa casa, declarouse inocente de ambas as agresións e insistiu en que non lembra nada de ningún dos dous sucesos.

"Non discutín nunca coa miña muller", declarou de forma contundente Aniceto R. (79 anos) durante a primeira xornada do xuízo que se celebra ao longo desta semana na Audiencia Provincial de Ourense, onde se lle xulga por dous delitos de intento de asasinato e asasinato consumado contra a súa esposa María Isabel Fuentes.

Con todo, no resto da súa declaración, Aniceto R. insistiu unha e outra vez que non se acorda "de nada, de nada, de nada", nin da presunta agresión á súa esposa na súa casa da localidade de Pazos, en Verín, nin do posterior asasinato no CHUO. E é que o acusado asegura que se atopa "perdido e desmemoriado de todo" porque "lle deu unha trombose".

A primeira do catro xornadas do xuízo tamén contou coas declaracións dos axentes da Garda Civil que se encargaron de investigar a primeira agresión contra Isabel Fuentes, a madrugada do 2 de abril de 2015 no seu fogar de Pazos, cando supostamente fora agredida de forma contundente na cabeza por alguén que entrara a roubar na vivenda.

Todos os axentes coincidiron en que xa na primeira inspección ocular "había cousas que non cadraban cun roubo con violencia" e que apuntaban a un caso de violencia de xénero. Por iso, xa no primeiro informe fíxose constar a posibilidade dunha tentativa de homicidio por parte do marido de Isabel Fuentes.

PARA A GARDA CIVIL "NON CADRABA NADA"

O axente que realizou a primeira inspección ocular a madrugada do dous de abril explicou que informou os seus superiores sobre as sospeitas de que se tratase dun intento homicidio porque non lle "non cadraba nada" entre a historia que o marido da vítima relatara aos seus compañeiros e "a escena" dos feitos.

Así, o acusado relatara aos axentes que estaba en cama cando escoitou á súa esposa alertar de que alguén entrara na casa, pero que cando chegou xunto á súa muller xa se atopaba no chan malferida e que non viu a ninguén.

O garda civil sinalou que no tempo que lle levou ao acusado percorrer os 15 metros que lle separaban da súa muller, o presunto agresor tería tempo de romper o cristal dunha xanela, abrir a porta coas chaves que estaban na fechadura, reducir cun obxecto contundente e Isabel Fuentes, abrir tres armarios da cociña, baleirar varios bolsos e fuxir.

Ademais, insistiu en que cando falou posteriormente co acusado pareceulle que "finxía" e que lle chamou a atención que "estaba máis aflixido que afectado".

Outra das axentes relatou que a cama onde supostamente estaba a durmir o acusado "non tiña nin unha engurra", a pesar de que asegurara que levaba hora e media durmindo; e que tampouco se achou ningunha pegada na zona na que, supostamente, produciuse a suposta entrada á vivenda.

"PRÓBAA DETERMINANTE"

Para o axente encargado da instrución, "a proba determinante" que descarta a versión dun roubo e apuntan a un intento de homicidio é que as lesións que presentaba a vítima "eran incompatibles" con que esta incorporouse ao escoitar a alguén tentando forzar a entrada á vivenda.

Os médicos confirmaron aos axentes que as lesións sufridas por Isabel Fuentes no seu fogar realizáronselle cando se atopaba recostada. Neste sentido, sinalou que se a muller escoitase algún ruído e alertase ao seu marido atoparíase incorporada, non deitada.

O instrutor das dilixencias explicou que non se detivo ao acusado "á espera das probas contundentes da inspección ocular".

Tamén relatou que cando a muller saíu de Coidados Intensivos e subiuse a planta tentou porse en contacto en reiteradas ocasións coa xuíza que neses momentos estaba encargada do caso para "trasladarlle" que existía "perigo para a vida" da vítima.

OS VECIÑOS NON VIRON COMPORTAMENTOS SOSPEITOSOS

No xuízo tamén declararon os veciños do matrimonio, que explicaron que "nunca" viron ningún comportamento sospeitoso nin ningunha agresión de Aniceto R. á súa esposa.

O matrimonio relatou que a noite da agresión en Pazos o acusado espertoulles ao redor das 00,45 horas gritando que "lle mataron" á súa muller.

A muller, curmá da vítima, explicou que ao entrar na vivenda, atopouse a Isabel Fuentes no chan e que o acusado lle ensinou os cristais rotos e os armarios abertos.

Tamén relatou que foi ao coller a man da súa curmá como notou que estaba viva pola presión que esta realizaba sobre a súa man e que chamou ela aos médicos porque o acusado lle dixo que estaba nervioso.

PETICIÓNS DE ACUSACIÓN E DEFENSA

O home enfróntase a unha pena que oscila entre os 39 anos que pide a Fiscalía e os 49 que reclama a acusación particular exercida pola familia da vítima, por senllos delitos de asasinato tentado e asasinado consumado.

A defensa reclama sete anos, tres por un delito de lesións (por mor da primeira agresión, no domicilio conxugal) e catro por homicidio consumado, no que reclama unha atenuante en base a un trastorno mental do acusado.

Os feitos tiveron lugar o 8 de maio de 2015 no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, CHUO, cando o acusado presuntamente asasinou á súa esposa Isabel Fuentes, cravándolle un coitelo.