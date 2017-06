Villares confía en que a apelación de Sánchez ao 15M achegar posicións entre socialistas e mareas

O portavoz de En Marea, Luís Villares, saudou "positivamente" a referencia de Pedro Sánchez aos postulados do 15M durante o peche do Congreso Federal do PSOE e confiou en que esta mención, de ser "sincera", sirva para achegar posicionamentos dos socialistas e as mareas.

En resposta a preguntas dos medios tras unha rolda de prensa en Santiago, Villares lembrou que o 15M é "un dos fundamentos do espazo político de En Marea". "Se esta afirmación, ademais de ser as palabras que pechan un congreso, tradúcense en feitos, poderiamos atoparnos co partido socialista á hora de mellorar a vida da xente", destacou.

Neste sentido, lembrou a aposta de Unidos Podemos por unha "alternativa política" para o Goberno de España na que "se podería atopar a maioría social" e para a que "habería vimbios". En Galicia, así mesmo, podería ter efecto na relación municipal entre os socialistas e os representantes das mareas.

Finalmente, tamén viu "positiva" a aposta do PSOE por recoñecer a plurinacionalidade do Estado, algo que é "necesario" como "esixencia democrática".

SEN DISTANCIA COS CONCELLOS

Por outra banda, Villares negou que exista distancia cos concellos das Mareas e atribuíu a súa ausencia da celebración que tivo lugar este sábado en Santiago a un "compromiso previo" que non puido eludir.

"Levamos todo o mes de celebración de dous anos de rebeldía institucional", dixo Villares, que reiterou o seu apoio á actuación municipal para demostrar que "o proxecto de En Marea nación para quedar".

Entre outras cuestións, Luís Villares confiou en que o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, e a concelleira Esther Leira poidan limar asperezas e "solucionar esta situación", á vez que expresou o seu respecto pola Asemblea de Lugonovo, que é "soberana" para elixir novo portavoz, un posto ao que opta o irmán do portavoz de En Marea, Xabier Villares.