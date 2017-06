O conselleiro delegado de ING España e Portugal, César González-Bueno, afirmou que o acordo que existe entre a entidade e Popular para que os clientes do banco laranxa utilicen os caixeiros do segundo "non ten por que estar en perigo" tras a compra de Popular por parte de Santander.

"En principio non hai cambio e se o hai, tardará. Se ese cambio ocorre, faremos outras cousas, pero non vemos risco", explicou durante a súa intervención no seminario 'A cuarta revolución. Como afecta a axenda dixital á economía e á industria?', organizado pola APIE e a Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Segundo explicou González-Bueno, ING conseguiu "canalizar aos seus clientes aos caixeiros que sexan máis convenientes para entidade e o individuo", algo que "produciu uns ingresos moi importantes para Popular".

"Ao Popular vanlle a seguir interesando eses ingresos. Se non lle interesa, xa lle interesará a outros e se non lle interesa a outros, falamos de prácticas restritivas da competencia", sinalou o conselleiro delegado da entidade.

Ademais, o directivo explicou que o acordo polos caixeiros de Popular non é soamente con esta entidade, xa que o 50% pertence a Crédit Mutuel. "É un contrato entre partes moi beneficioso para a outra parte tamén e non ten por que estar en perigo por un cambio do 50% da sociedade", sinalou.

"Non se vai a romper o acordo. Non dubido do acordo, é un acordo bo que ten uns prazos e uns horizontes. Como todos os acordos, cumprirase e funcionará", reiterou.