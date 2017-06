O BCE insta a España a investigar a retirada de depósitos do Popular de comunidades e concellos

A presidenta do Consello de Supervisión do Banco Central Europeo (BCE), Daniéle Nouy, asegurou este luns no Parlamento Europeo que hai "marxe" para que a xustiza española investigue se comunidades autónomas e concellos utilizaron información privilexiada para retirar os seus depósitos de Banco Popular antes da resolución da entidade.

"Non está no meu poder, non podo estar involucrada nisto, pero certamente hai marxe para que a xustiza española investigue eses movementos para ver se información privilexiada axudou a certas persoas a tentar protexerse mellor que os pequenos depositantes", sinalou ante a comisión de Asuntos Económicos e Monetarios da Eurocámara.

"É unha cuestión para que a xustiza española e quizais as autoridades de mercado investiguen e tomar medidas se fose necesario tomalas", engadiu.

O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, revelou o pasado luns durante a súa comparecencia ante a Comisión de Economía do Congreso que "houbo comunidades autónomas e concellos que retiraron cantidades fortes de depósitos" de Banco Popular.

En calquera caso, Nouy lembrou que, tras a intervención de Popular e a súa posterior venda a Banco Santander, ningún depositante perdeu diñeiro e "todo o mundo foi protexido", agás se "os pequenos depositantes ou os comerciantes polo miúdo tiñan accións".