Jorge Suárez asegura que será a asemblea de Ferrol en Común a que decida sobre a crise que afecta o seu goberno

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), asegurou que "será a asemblea de Ferrol en Común" a que tomará unha decisión "colectiva" sobre as medidas a tomar pola actitude da edil de Obras, Vivenda e Rehabilitación, Esther Leira, que o pasado venres se ausentou dun pleno extraordinario, no momento da votación.

"Serán todos os inscritos de Ferrol en Común os que se pronunciarán e acataremos o que nos diga a asemblea", explicou o alcalde, que recoñeceu que, polo momento, aínda non hai data para este encontro. Todo iso, horas antes de participar nunha reunión do seu grupo municipal para "tratar estes asuntos".

O rexedor de Ferrol en Común precisou que o grupo municipal non levará ningunha proposta a esta asemblea nin realizará tampouco ningún tipo de movemento ata que "o máximo órgano se pronuncie". Ademais, rezou facer unha valoración da actitude da edila que, como lembrou, "foi escollida nunhas eleccións primaria por toda unha asemblea".

Preguntado respecto diso polos xornalistas, Jorge Suárez rexeitou presentar a súa dimisión. "Seguimos crendo no noso proxecto, no programa e que somos capaces de levalo adiante", manifestou antes de mostrar tamén a súa oposición a presentar "unha cuestión de confianza vinculada a este asunto".

PECHE EN FALSO

Pola súa banda, Esther Leira, asegurou que non aceptará "o peche en falso desta situación". "Espero que non me quiten as competencias do goberno", manifestou para incidir en que non se trata dunha "situación puntual que acabe de suceder".

Fronte a iso, sinalou que se trata de "unha cuestión política de fondo" que "leva arrastrando desde hai máis de dous anos". "Mesmo de antes da chegada ao goberno", apuntou

Por iso, reclamou que "sexa a asemblea de Ferrol en Común a que fale, para chegar a un acordo". "Eu vou estar aí para afrontar a situación, agardando que a asemblea se convoque con garantías", indicou.

Na súa intervención, Esther Leira asegurou non acordarse de cando foi a última vez que se reuniu a asemblea de Ferrol en Común a pesar de que se trata dunha formación "asemblearia". "Penso que foi tras a rotura do pacto de goberno co grupo socialista", a finais de setembro de 2016, "só para dar conta desta ruptura", censurou.

Por último, criticou que "o alcalde se faga sempre portavoz do grupo municipal de Ferrol en Común, cando el neste seo debería de actuar como un concelleiro máis e non erixirse en portavoz, para iso xa temos a outra persoa".