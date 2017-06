O grupo de distribución alimentaria Gadis entregará miles de bolsas de papel coa lema 'No San Xoán coida das praias', nunha iniciativa promovida en colaboración co Concello da Coruña.

Segundo informou a compañía na presentación desta proposta, o obxectivo é "concienciar aos clientes da importancia de preservar os areais da cidade durante esta festividade".

As bolsas incluirán un deseño conmemorativo da Torre de Hércules e a praia de Riazor coa lema "No San Xoán coida das praias", que se repartirán entre todos aqueles clientes que se acheguen a realizar as súas compras coincidindo con esta celebración.

A empresa de distribución presentou a iniciativa nun acto celebrado no Supermercado Gadis da rúa Socorro e que contou coa presenza da concelleira de Medio Ambiente, María García, e o director de Mercadotecnia de Gadisa, Antonio Cortés.