O portavoz dos estibadores de Ferrol, Francisco Cartelle (CIG), denunciou a existencia de "algúns problemas" coa empresa Pérez Torres, á que acusa de "atentar contra o dereito de folga". Este feito, motivou que os representantes dos traballadores presentasen a correspondente denuncia tanto ante a Inspección de Traballo como ante a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Protesta de estibadores en Ferrol | Fonte: Europa Press

Con todo, a pesar da actitude desta empresa, Cartelle asegurou que a actividade "é mínima" esta xornada nos portos de Ferrol xa que "algúns barcos previstos aínda non puideron acceder a porto pola néboa".

Así, o único que opera é un buque que descarga chatarra a cargo de operarios da empresa Pérez Torres e sinalou que, no caso de Ferrol, ao ter "un persoal tan pequeno", de tan só 14 empregados, "hai barcos que non teñen ningún tipo de persoal" da Sociedade anónima de Xestión de Estibadores Portuarios (SAGEP).

O representante da CIG pronunciouse deste xeito durante unha concentración desenvolvida nunha zona axardinada situada nas proximidades do peirao Curuxeiras, entre as 11,15 e as 12,00 horas deste luns.

ENQUISTE DO CONFLITO

Nas súas declaracións a Europa Press, Cartelle considerou que o conflito laboral "parece que vai para longo", tanto pola actitude do Goberno como da patronal. "Parece que non teñen demasiado interese en chegar a un acordo", manifestou para mostrarse "sorprendido" polas declaracións de directivos que aseguran que é ilegal a proposta da parte social.

Respecto diso, asegurou que todos aqueles que teñen coñecemento do sector "saben que nos distintos portos existen convenios diferentes con salarios tamén distintos", incidiu Cartelle para sinalar que, no caso concreto de Ferrol, "todos os traballadores están secundado os paros, co 100% de participación, e están moi concienciados de que están a loitar polo futuro dos seus postos de traballo".