Nove cidades, entre elas Santiago e A Coruña, celebran que o Senado rebaixe as trabas dos PGE para remunicipalizar

Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Cádiz, Santiago de Compostela, Valladolid e Terrassa (Barcelona) celebraron este luns que o Senado modificase unha disposición adicional dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) que rebaixa as dificultades para remunicipalizar servizos.

Fachada do Concello de Barcelona | Fonte: Europa Press

A "presión municipalista" freou a intención do Goberno do PP de atacar a autonomía local, que prevía prohibir de facto as remunicipalizacións mediante esta disposición adicional, o número 27, asegurou o Concello de Barcelona nun comunicado.

A disposición prevía limitar a incorporación de persoal ao sector público, o que representaba un "ataque directo aos procesos de recuperación de servizos públicos", segundo o consistorio barcelonés, que lembrou que estes municipios acudiron ao Congreso para protestar contra a medida.

A modificación representa un "leve respiro á autonomía municipal" porque reduce algúns obstáculos ás remunicipalizaciones respecto ao texto orixinal, xa que os concellos poderán incorporar persoal mediante procesos de reinternalización de forma que non compute a efectos da taxa de reposición.

O Concello de Barcelona destacou que estes municipios ven "complexa e confusa" a redacción resultante da disposición, polo que posibilita diversas interpretacións, e asegurou que podería considerarse anticonstitucional porque podería extralimitarse da Lei de Orzamentos.

Detallou que, segundo a interpretación, as reinternalizacións poderían ser posibles ou non pero, "en calquera caso, calquera das interpretacións que se fagan debuxa unha situación máis favorable para os procesos de remunicipalización que a que se derivaba da redacción inicial".

GERARDO PISARELLO

O alcalde accidental e primeiro tenente de alcalde da capital catalá, Gerardo Pisarello, defendeu que a modificación demostra que "é importante que os municipios se organicen e fagan escoitar a súa voz" porque, cando o fan, como neste caso, teñen a capacidade de cambiar cousas, dixo.

"É unha boa noticia que a cidade puidese frear este novo golpe do Goberno do PP ao municipalismo", porque permite ampliar a marxe para seguir reforzando os persoais municipais, segundo Pisarello, quen avisou de que os municipios seguirán atentos para defender a autonomía municipal e a súa suficiencia financeira.