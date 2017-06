O Tribunal de Contas reitera a existencia de "diversas deficiencias na xestión contractual relacionadas cos procedementos e coa forma de adxudicación" nas obras do porto exterior da Coruña, segundo sinala nun comunicado.

Nel, informa da aprobación, por parte do pleno do Tribunal de Contas, do 'Informe de fiscalización da execución pola Autoridade Portuaria da Coruña do Proxecto de Novas Instalacións Portuarias en Punta Langosteira, exercicios 2012, 2013 e 2014", ao que tivo acceso Europa Press a pasada semana.

Sobre esta fiscalización, lembra que tivo como obxectivos verificar o cumprimento das disposicións legais e regulamentarias por parte da Autoridade Portuaria da Coruña no que se refire a a execución do proxecto de novas instalacións portuarias en Punta Langosteira. Tamén analizou as desviacións de custos e de tempo de execución.

No seu comunicado, o Tribunal de Contas subliña que "o financiamento procedente dos fondos de Cohesión situouse no 53% do total de gasto certificado, fronte ao 71% inicialmente previsto, ao non considerarse elexibles determinados gastos por incumprimento da política comunitaria de contratación".

En canto ao contrato de asistencia técnica para o control das obras, engade que "aínda que o contrato principal adxudicouse por 5,9 millóns de euros, cunha baixa do 26% sobre o prezo de licitación, con posterioridade tramitouse o modificado cun adicional do 19% e un contrato complementario con outro 10% engadido, polo que o custo final elevouse a 7,6 millóns".

ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS

Así mesmo, o informe sinala "como outras irregularidades a adxudicación de 11 contratos de maneira directa a un mesmo contratista, ás súas filiais ou en UTE, na maioría de casos sen solicitude doutras ofertas e a contratación dun catedrático da Universidade de Aalborg e as súas empresas polo procedemento de adxudicación directa ata en 14 ocasións, o que indica un fraccionamento do contrato".

Por outra banda, lembra que, con posterioridade á terminación da obra principal, a Autoridade Portuaria da Coruña "tivo e ten aínda que acometer investimentos adicionais para que o porto exterior sexa plenamente operativo".

Respecto diso, indica que no Plan de Empresa de 2015, o montante do investimento total para as novas instalacións de Punta Langosteira "cifrouse en 753,3 millóns de euros, fronte aos 630,5 millóns previstos, dos que a finais de 2013, investíronse 608,3 millóns".

"A estas cifras hai que engadir outros 83 millóns do viario de acceso recentemente inaugurado, ao que lle falta unha prolongación á espera da Declaración de Impacto Ambiental, e a rede de ferrocarril, aínda pendente, cuxa previsión de gastos estimado ascende a 132 millóns", apostila.