As cintas galegas de animación 'Meigallos' e 'Psiconautas', nomeadas aos Premios Platino de Cinema Iberoamericano

As películas galegas 'Meigallos', dirixida por Virginia Curiá, e 'Psiconautas', de Alberto Vázquez e Pedro Rivero, foron nomeadas a mellor cinta de animación nos Premios Platino de Cinema Iberoamericano.

Meigallos, de Virginia Curiá | Fonte: Europa Press

'Meigallos' é unha coprodución entre a galega Agallas Films e a brasileira Otto Desenhos Animados, participada pola TVG. Esta película --que ten versións en galego, castelán, portugués e inglés-- foi adquirida en Estados Unidos e Canadá.

O filme narra como a pequena Malva, fan de calquera dispositivo tecnolóxico, vai vivir unha aventura con misión de rescate con acción, suspense e diversión.

Respecto diso, Juan de Dios Serrano, un dos produtores de 'Meigallos', mostrou a súa satisfacción de formar parte dos seleccionados a optar ao galardón, nuns premios aos que concorreron "nin máis nin menos" que 847 films.

Pola súa banda, 'Psiconautas, os nenos esquecidos' (Zircozine, Basque Films, Abrakam Estudo e La Competencia Producións), Premio Goya 2017 á Mellor Película de Animación, está codirixida polo galego Alberto Vázquez xunto a Pedro Rivero.

En 'Psiconautas' cóntase a historia de Birdboy e Dinki, dous amigos que loitan por non enfrontarse á realidade na que viven. Como exploradores que son, albergan a esperanza de atopar un lugar mellor no que vivir, pois a illa onde viven xa non é o que era debido a un accidente industrial.

Estas dúas obras competirán a mellor cinta de animación con 'Ozzy' (España), 'Teresa y Tim' (España), así como con 'La leyenda del chupacabras' (México). Os gañadores coñeceranse o 22 de xullo.