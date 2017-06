Estibadores de Vigo secundan unha nova xornada de paros sen incidentes e con seis barcos nos peiraos

Os estibadores do porto de Vigo secundaron este luns unha nova xornada de paros en horas alternas, que se desenvolveu sen incidentes, e na que media ducia de barcos estiveron atracados nas terminais olívicas.

Así o confirmou a directora da Autoridade Portuaria, Beatriz Colunga, quen sinalou que o número de estibadores que estiveron nos seus postos este luns foi de 91 persoas, ás que se sumaron outros 57 operarios alleos á SAGEP.

Segundo explicou, no peirao de Bouzas houbo 3 barcos, outro máis no peirao de reparacións, outro no o de Guixar, un un sexto buque no peirao de Arenal. "Todo apunta a que non dará tempo a atendelos a todos, e algún quedará para mañá", engadiu.

Así mesmo, confirmou que non hai constancia de desvíos ou suspensión de escalas, e que o Porto espera para este martes a chegada de polo menos catro barcos máis, aos que se podería sumar un portacontedores, que permanece fondeado nas inmediacións do arquipélago de Cíes.