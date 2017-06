Rescatado un piragüista que caeu ao Sil en Nogueira de Ramuín (Ourense)

Un piragüista foi rescatado este luns tras caer ao río Sil cando navegaba pola zona de Santa Cristina, en Nogueira de Ramuín (Ourense).

Segundo informa o 112 Galicia, foi unha embarcación particular a que rescatou ao home, que non necesitou asistencia sanitaria. Con todo foron avisados o GES de Pereiro de Aguiar, Protección Civil e Garda Civil.

Unha empregada do servizo de catamaráns do río chamou ao 112 Galicia ás 14,20 horas desta tarde para indicar que un home se acababa de caer á auga e non era capaz de subir á súa piragua.