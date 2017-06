A folga de estibadores afecta a sete barcos no porto da Coruña

A folga de estibadores afectou a sete barcos no porto da Coruña, segundo informou a Europa Press a Autoridade Portuaria en relación a unha nova xornada de paros.

En total, segundo precisaron as mesmas fontes, os paros afectaron a catro barcos no porto exterior, nas instalacións de Punta Langosteira. Mentres, outro tres víronse afectados o caso do porto da Coruña.

No entanto, o organismo portuario sinala a "normalidade" nunha nova xornada de folga, con paros nas horas impares por parte do colectivo de estibadores no marco da protesta convocada a nivel estatal.

A semana pasada, o presidente da Autoridade Portuaria da Coruña, Enrique Losada, elevou a 100.000 euros o impacto económico negativo na actividade da instalación tras as últimas xornadas de paros.