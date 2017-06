A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, cualificou de "fantástico" e "positivo" que "todo o mundo que considere que ten un proxecto para o PSdeG" preséntese ao proceso de primarias que os socialistas galegos celebrarán para elixir ao seu novo secretario xeral".

A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela | Fonte: Europa Press

"Iso significa que hai persoas que teñen ganas e algo que propoñer", manifestou en declaracións a Europa Press a tamén responsable da área de Políticas Migratorias na nova Executiva Federal do PSOE ao ser preguntada pola disposición de militantes socialistas, como Gonzalo Caballero, para aspirar a liderar o partido na Comunidade galega.

Así mesmo, sobre a posibilidade de que a súa elección para ocupar unha área na nova Executiva afástea de encabezar o partido en Galicia, lembrou que a imposibilidade de compaxinar unha responsabilidade neste órgano e liderar o PSdeG é "unha resolución que se adopta nos congresos que é para respectar".

Con todo, rexeitou avanzar que se se presentará ou se renunciará a competir para obter esta responsabilidade. "Non vou dicir nin unha cousa nin a outra, de momento non está convocado o proceso, non está establecido o calendario de primarias e creo que hai que ir aos poucos", apuntou.

Ademais, sobre este proceso interno, Cancela mostrou o seu desexo de que estas eleccións sexan un "exercicio de democracia participativa e libre" sen "volver a determinados momentos do pasado recente" nos que "había unha confrontación permanente entre compañeiros".

COMPETENCIAS DA XESTORA

Por outra banda, tras asegurar que o Partido Socialista de Galicia sae "reforzado" do Comité Federal do PSOE e do proceso de elección do novo secretario xeral, Pilar Cancela confiou en que nun tempo breve a Xestora galega poida recuperar as competencias para convocar as primarias".

"Agora o que ten que haber é unha decisión da Executiva federal sobre a xestora de Galicia", manifestou para lembrar que cando este órgano chegou ao final da súa "segunda prórroga" non se lle dixo se continuaba ou non.

"Entendemos que tiñamos que seguir para desenvolver con responsabilidade as funcións que lle corresponden a unha dirección, aínda que sexa provisional, e agora toca confirmar iso e devolvernos unha competencia fundamental que nos foi detraída, que é a competencia crave para convocar primarias e congreso".