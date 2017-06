Tres feridos nunha colisión entre dous vehículos en Frades (A Coruña)

Tres persoas resultaron feridas nunha colisión entre dous vehículos rexistrada esta tarde en Frades (A Coruña), na zona de Vimieiro, na estrada que vai de Abellá a Papucín.

O 112 Galicia tivo coñecemento do accidente ás 14:45 horas, a través dunha alerta do 061. Foi avisado nese momento a Garda Civil de Tráfico.

Ademais, un motorista resultou ferido esta tarde despois de chocar contra un autobús na estrada que conecta Porto do Son con Portosín, á altura do Alto de Olveira sobre as 18,20 horas. Os efectivos sanitarios indicaron que o motorista permanecía consciente.