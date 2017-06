Ourense e o sur de Lugo continuarán este martes e mércores en aviso amarelo por altas temperaturas

A maior parte da provincia de Ourense e o sur da de Lugo continuarán o martes e o mércores en aviso amarelo por altas temperaturas xa que os termómetros poderán superar os 36 graos centígrados.

Segundo informou Meteogalicia, o martes e mércores persistirá a masa de aire cálido sobre Galicia. O matiz respecto ao fin de semana é que entrará aire frío nas capas altas da atmosfera, provocando inestabilidade.

Deste xeito, espéranse chuvascos treboentos, especialmente no interior, que suavizarán as temperaturas. A sensación será de calor intensa, pero o termómetro non se disparará como en anteriores xornadas.

Aínda así, persisten os avisos de nivel amarelo por temperatura máxima en boa parte da provincia de Ourense, excepto na zona de montaña, e sur da provincia de Lugo.

A partir do mércores irá entrando aire máis fresco desde o Atlántico. Por iso, baixarán as temperaturas en todo o litoral. Ese aire máis fresco chegará a toda Galicia o xoves, provocando un descenso xeneralizado das temperaturas.

Con esta predición, aínda que a situación poida que mellore moi lixeiramente, a Xunta considerou necesario lembrar aos cidadáns que deben ter moi presentes os seus consellos.

RECOMENDACIÓNS

Entre outras cuestións, a Consellería de Sanidade aconsella beber máis líquido do habitual sen esperar a ter sede, sobre todo auga e zumes de froita lixeiramente fríos. Ademais, deberase evitar inxerir bebidas quentes, alcohólicas ou café, té e as moi azucaradas.

Sobre a vestimenta, o departamento autonómico recomenda usar roupa de tecidos naturais, lixeira e folgada, de cores claras, chapeus, lentes de sol e cremas protectoras solares. O calzado deberá ser fresco, cómodo e que transpire.

No interior dos edificios permanecerase, se é posible, en espazos ventilados ou acondicionados, e utilizando as habitacións máis frescas da vivenda. Durante o día, baixaranse as persianas e pecharanse as xanelas, abríndoas pola noite para ventilar.

Así mesmo, poderán usarse ventiladores. Nos momentos de calor máis intensa refrescarase o corpo cunha ducha ou baño de auga morna. Ademais, procurarase evitar as aglomeracións de persoas os lugares sen aire acondicionado.