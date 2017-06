A Consellería de Medio Rural destaca a importancia de que os propietarios de terreos forestais deben limpar as franxas próximas a vivendas para previr incendios, aos que pide "unha maior implicación", dado que "o 97% do monte galego é privado", especialmente na protección de casas e bens non forestais.

Tras o gran incendio con máis de 60 mortos que afectou a Portugal, o Goberno galego lembra que a normativa vixente sobre prevención de lumes na Comunidade establece unhas distancias para separar áboles dos núcleos habitados. Nas aldeas e pobos desde o límite do núcleo ata os 30 metros non pode haber maleza nin piñeiros nin eucaliptos.

Nas vivendas illadas, desde o límite ata os 10 metros non pode haber maleza nin árbores, mentres que desde os 10 aos 30 metros tampouco pode haber matogueiras nin piñeiros nin eucaliptos.

Aquí, sinala que existe unha competencia compartida entre propietarios e administracións, "especialmente os concellos". Por iso, cre necesaria "unha maior implicación" dos donos dos terreos e das administracións locais para a correcta xestión destas franxas. Ademais, a Xunta sinala que vea polo seu cumprimento e aplica sancións nos casos necesarios.

Xunto a isto, a Xunta remarca que o actual dispositivo antiincendios en Galicia conta con case 3.000 efectivos, que pasarán a 7.000 no período de alto risco --que comeza o 1 de xullo--, no marco do Pladiga, que será aprobado este mes.