Ethel Vázquez defende o plan de transporte en vésperas da primeira xornada de folga

A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, defendeu o novo plan de transporte en vésperas da primeira xornada de folga. Ao seu xuízo, é "unha oportunidade para mellorar a mobilidade do rural" da comunidade galega.

No medio do conflito cos sindicatos e a patronal por este novo plan, e nunha xornada en que ambas as partes lle deron plantón e ratificouse o inicio este martes dunha folga indefinida no transporte de viaxeiros por estrada de Galicia, a conselleira reuniuse coa asociación de empresarios e cos concellos de Valdeorras e Viana do Bolo.

Segundo indica a consellería nunha nota de prensa, trasladoulles que o novo plan de transporte da Xunta "permitirá os servizos directos desde O Barco ata A Gudiña de forma coordinada cos horarios das liñas ferroviarias", así como que o 95% dos veciños teña unha parada "a 500 metros de casa".

E, de acordo co comunicado, tanto os alcaldes como os empresarios "manifestaron o seu apoio explícito" ao plan proposto polo Goberno galego.

DEFENSA DA INTEGRACIÓN DO TRANSPORTE ESCOLAR

Vázquez, apunta Infraestruturas, subliña que o documento, coa integración do transporte escolar, que é o aspecto que xera controversia, "posibilitará que as empresas de transporte pasen de 170.000 quilómetros ao ano que actualmente percorren os autobuses a case 1,1 millóns".

Sinala que o plan busca "ofrecer a máxima cobertura territorial á dispersión xeográfica do rural, para o que se integrará o transporte escolar, o que permitirá aproveitar os asentos baleiros dos autobuses escolares".

Profunda en que esta integración "mellorará a mobilidade dos veciños de moitos municipios, xa que os mozos terán blindada a atención ás súas necesidades e garantido o acompañante e a xente terá moitas máis paradas para coller o autobús".

Precisa que "se trata de aproveitar sinerxías para mellorar os servizos de transporte e coordinar os horarios coas necesidades da xente e que o autobús chegue onde antes non chegaba".

E engade que co plan "non só quérese garantir a continuidade dos servizos de autobús actuais, senón tamén incrementalos e reforzalos".

"Para iso integrarase o transporte escolar, o que permitirá aproveitar os asentos baleiros dos autobuses escolares que a xente poderá empregar tamén no período non lectivo baixo a fórmula de transporte a demanda", incide.

Esta integración, segundo finaliza a consellería no comunicado, significará "unha mellora palpable" na mobilidade, "especialmente" no rural.