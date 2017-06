A concelleira de Obras, Vivenda e Rehabilitación de Ferrol, Esther Leira (FeC), que o pasado venres se ausentou durante a votación dun pleno extraordinario para mostrar a súa oposición ás políticas desenvolvidas polo alcalde desta cidade, Jorge Suárez, cualificou o goberno ao que pertence de "parranda" e acusou á deputada de En Marea no Congreso, Yolanda Díaz, de "esnaquizar coa súa sombra alongada á esquerda" nesta cidade.

Ao termo da reunión mantida este luns polo seu grupo municipal, Esther Leira denunciou as formas na que se convocou a asemblea da formación á que pertence, Ferrol en Común, e que supostamente será a encargada de tomar unha decisión ante a súa actitude.

En concreto, Leira mostrouse sorprendida polo feito de que "xa exista" unha data para esta asemblea --21 de xullo ás 20,00 horas no local de En Marea en Ferrol--. "Estou máis que sorprendida, cun funcionamento antidemocrático, contra a miña persoa, co obxectivo de quitarme a acta de edil", manifestou.

Por iso, pediu que este encontro se realice "con todas as garantías". "Con estes termos anuncio que non vou ir a ningunha asemblea e menos a unha de carretaxe, descoñecendo con que censo, xa que eu non sei a día de hoxe cantas persoas somos en Ferrol en Común", asegurou.

ALIANZAS COA ESQUERDA

Así mesmo, Esther Leira asegurou que non lle preocupa que lle queiran facer ver que é a "única que vai en contra do grupo" mentres se trate de "a soidade dunha persoa que defende o traballo e os principios".

"Hai máis vida máis aló dun grupo municipal", avisou antes de criticar que o feito de que alcalde "non lograse alianzas cos grupos de esquerda, xa non só co PSOE, senón que tampouco co BNG, por algo será".

Preguntada por unha posible retirada das súas competencias por parte do alcalde, Leira avanzou que continuará coa súa acta. "E dependendo de como se articule a asemblea, así decidirei", manifestou para censurar que Jorge Suárez "non cumprise os mandatos dalgunha asemblea, retirándolleme as competencias de Patrimonio e o proxecto EDUSI en contra do mandato da asemblea de Ferrol en Común".

VERSIÓN DO PORTAVOZ

Pola súa banda, o portavoz de Ferrol en Común, Álvaro Montes, reiterou que "será a asemblea a que tomará unha decisión" e criticou que a súa compañeira de grupo municipal "fixese esas reflexións ante os medios de comunicación en lugar de en o seo interno".

"É unha asemblea completamente lexítima e convocada a tenor dos propios estatutos, onde a propia orde do día aprobarao a propia asemblea", destacou para sinalar que "non valen cuestións de opinión, onde os estatutos están moi claros e a disposición de consulta para os que así o estimen".

Por último, aínda que recoñeceu "non ter o dato", estimou o número de inscritos en Ferrol en Común nuns cen. "Penso que non haberá ningún problema a que se antes da asemblea hai persoas que se queiran inscribir, como sempre foi", trasladou.