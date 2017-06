A federación de empresarios minoritaria si acode á reunión coa Xunta sobre o plan de transporte

A Federación de Empresarios de Transporte de Pasaxeiros (Fegatravi), que representa a un 10% do sector afectado polo plan de transporte, si acudiu á reunión que finalmente convocou para a tarde deste luns a Consellería de Infraestruturas.

Non asistiron nin Anetra, nin Fegabús, nin Transgacar, que afirman englobar ao 90% das empresas afectadas, ao atribuír "decisións erráticas" á Xunta polo cambio de última hora no formato da convocatoria --estaba prevista unha reunión a tres bandas cos sindicatos--. Estas federacións notificaron ao departamento de Ethel Vázquez que non poderían participar no encontro por motivos de axenda e reiteraron o "rexeitamento xeral" ao plan.

Pola súa banda, a consellería, a través dun comunicado de prensa remitido a última hora da tarde deste luns, asegurou valorar "a crítica construtiva" de Fegatravi ao novo plan de ordenación do sector e agradeceu "a súa disposición ao diálogo sobre o mesmo".

Anunciou, así mesmo, que este martes manterá "novos encontros" coas asociacións de Anpas co obxectivo de aclarar as súas dúbidas e preocupacións ao respecto da reordenación do transporte.

A REUNIÓN CON FEGATRAVI

Este luns, representantes de Infraestruturas mantiveron a reunión co presidente desta federación, Javier de Bidegaín, e o secretario, Fernando Míguez.

Os responsables de Fegatravi, segundo apunta o departamento autonómico, "solicitaron que se analicen as alegacións presentados en relación cos custos de explotación dos servizos, co obxecto de garantir que o plan de transporte da Xunta poida representar unha oportunidade para garantir os servizos aos cidadáns, os empregos no sector e a viabilidade das empresas".

"Pola súa banda, os membros da administración aseguraron que actualmente se están analizando todas as alegacións recibidas, co mesmo propósito e que as mesmas contribuirán a mellorar os anteproxectos presentados", explica a nota.

VOLVE A FALAR DE "GRANDES VANTAXES"

A consellería insiste en que o plan elaborado polo Goberno galego supón unha reordenación do actual sistema de concesións de transporte naquelas zonas afectadas polas renuncias empresariais. As liñas de transporte agrúpanse nun total de 42 contratos comarcais "economicamente viables que terán vixencia ata 2019", indica.

A principal novidade deste sistema radica na integración das liñas de transporte escolar no marco xurídico do transporte regular, "unha modalidade a efectos únicos de xestión, que, blindando e reforzando a atención prioritaria das necesidades dos alumnos --asegura--, permite multiplicar as posibilidades de mobilidade da poboación rural".

Entre as "grandes vantaxes" deste plan está fala do feito de que "todas as liñas de transporte escolar que se integren no transporte regular en Galicia contarán cun monitor acompañante, situándose por encima das esixencias legais".

Reitera, a maiores, que a Xunta "mantén a disposición ao diálogo tanto con sindicatos como con empresarios do sector do transporte, co obxectivo de alcanzar o maior éxito na imprescindible reordenación do transporte público de Galicia, afectada as renuncias dalgúns empresarios ás concesións, que se farán efectivas o próximo mes de agosto".