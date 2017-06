A Xunta e a Fundación Francisco Luzón asinan un convenio para ofrecer asistencia sanitaria e social a pacientes dela

A Xunta e a Fundación Francisco Luzón selaron un convenio de colaboración para ofrecer asistencia sanitaria e social aos pacientes de esclerose lateral amiotrófica, popularmente coñecida como ELA, así como para avanzar na investigación desta enfermidade dexenerativa que padecen en España unhas 4.000 persoas.

A Xunta asina un convenio coa Fundación Francisco Luzón | Fonte: Europa Press

Este luns tivo lugar en Santiago a firma do convenio marco coa presenza do xefe do Executivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, o presidente desta fundación, Francisco Luzón, e os conselleiros de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña; e Política Social, José Manuel Rey Varela.

O acordo, a falta de desenvolver accións concretas, pivotará, como indicou Núñez Feijóo, ao redor de tres eixos: crear "consultas de acto único" para os pacientes desta enfermidade, axilizar o "papelorio" das mesmas e impulsar a investigación.

Todo iso, segundo o titular da Xunta, co obxectivo de "mellorar a calidade de vida" dos enfermos dela a través de "un programa asistencial integrado" co que Galicia se converte "na primeira comunidade autónoma que une o ámbito sanitario co social".

FUNDACIÓN FRANCISCO LUZÓN

Francisco Luzón creou a fundación que leva o seu nome a finais do pasado ano. Tras unha longa traxectoria en entidades financeiras, en 2013 foi diagnosticado dela e dous anos despois perdeu a fala por culpa desta doenza dexenerativa que ataca ás células do sistema nervioso, provocando unha parálise muscular progresiva de prognóstico mortal.

Na súa intervención, realizada a través dun teléfono móbil, Francisco Luzón agradeceu o compromiso da Xunta e chamou a impulsar un pacto a nivel nacional para que España non se converta "nun país de segunda división" no tratamento desta doenza.

Así, encomiou a Galicia --a novena comunidade autónoma en sumarse a este convenio coa Fundación Francisco Luzón-- por ser a primeira rexión en ampliar o enfoque clínico e incluír neste pacto ao ámbito socioasistencial e a investigación.

A continuación, sinalou que a loita contra a ELA pasa por apostar pola investigación, xa que, ata o momento, "non recibiu a devolución dos recortes drásticos" decretados neste apartado a consecuencia da crise económica, polo que chama a incrementar os fondos nos orzamentos do próximo ano.

Luzón lembrou que o ELA "non ten cura" pero que é posible mellorar "a calidade de vida" dos pacientes e servir como "exemplo para outras enfermidades minoritarias".

Tras Galicia, esta fundación asinará senllos convenios cos gobernos de Castela e León e Castela-A Mancha, co que, cara a finais do mes de xullo, "o 90%" de enfermos dela de toda España vivirán en comunidades con pactos destas características.

"UN INIMIGO DEMOLEDOR"

Pola súa banda, Alberto Núñez Feijóo encomiou a carreira profesional de Luzón no sector financeiro, baseada en "construír"; un espírito que agora traslada a unha "enfermidade difícil" a través da creación de "redes de apoio" para uns pacientes que "durante moitos anos" enfrontáronse "sós" a "un inimigo demoledor".

Así, cre primordial dar "voz" aos enfermos dela para que esta deixe de ser "unha enfermidade invisible". Por iso, chamou a "adoptar un circuíto propio e claro para que cando apareza un paciente dela todos saiban que facer no ámbito social e sanitario".