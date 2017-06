Os traballadores de Santander, Pastor-Popular e auxiliares, convocados pola CIG a unha asemblea este martes

Os traballadores do Banco Santander, de Pastor e de Popular e das empresas auxiliares que traballaban para estas dúas últimas entidades están convocados pola CIG a unha asemblea este martes.

A cita está fixada para as 18,00 horas no Hotel Congreso, en Montouto (Teo), e a idea da central nacionalista é que os participantes sexan os que tomen a palabra para expor as cuestións que, ao seu xuízo, débense abordar na integración de ambos os bancos, tras a compra do Grupo Popular por Santander.

A CIG tamén aspira a que a reunión sirva para resolver dúbidas que teñan os diferentes persoais, compostas por uns 900 traballadores en Santander en Galicia e máis de 1.400 cos que conta Popular-Pastor --1.023 en Pastor e 419 en Popular a peche do primeiro trimestre--.

Entre as auxiliares, algunha como Universal Support (centro de chamadas cuxos traballadores están vinculados aproximadamente nun 80% a Popular) ten, segundo os sindicatos, a máis de 200 persoas afectadas.