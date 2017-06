Traballadores de extinción protestarán este martes ante Medio Rural en Ourense para que se cubran prazas baleiras

Persoal laboral da Consellería de Medio Rural protestará este martes, 20 de xuño (a partir das 11,30 horas), ante a sede de Medio Rural en Ourense --convocados polo catro centrais sindicais do comité de empresa: CC.OO., CIG, CSIF e UXT-- para que se cubran as máis de 80 prazas "baleiras" destes traballadores na provincia.

Tras a manifestación do pasado 30 de maio, continúan coas súas mobilizacións para que se asegure a cobertura de 83 postos de traballo, dado que Medio Rural só "garante a día de hoxe que se cubrirán escasamente 22 prazas" do total.

Nun manifesto, estes traballadores lembran que a provincia de Ourense está "á cabeza" do Estado en número de incendios e hectáreas queimadas, que chegaron a 11.355 en 2016, "case o dobre" que a seguinte provincia, a de León (con 6.157 hectáreas). No que vai de 2017 arderon 1.035 hectáreas en Ourense.

Así, denuncian a "precariedade" que padecen os cinco distritos da provincia por falta de recursos humanos, posto que "non se cobren baixas, nin de curta nin de longa duración, nin vacacións nin substitucións de ningún tipo". Ademais das prazas baleiras, os sindicatos censuran que a única brigada helitransportada da base de Vilarmaior está sen helicóptero.

Por todo iso, o comité de empresa de persoal laboral da Consellería de Medio Rural de Ourense esixe a dimisión "inmediata" do xefe territorial deste departamento na provincia, "como máximo responsable da situación na que deixa exposta ao servizo de prevención e extinción da Xunta (Spdcif) ás portas do alto risco na provincia con máis carga de traballo".

"IMPROVISACIÓN" NO OPERATIVO

En declaracións a Europa Press, Raúl Vázquez, delegado da CIG no comité de empresa na Consellería de Medio Rural na provincia, avisa da "improvisación" no operativo contra o lume para a tempada de alto risco --que comeza o 1 de xullo--, dado que "non está nin o Pladiga aprobado".

Nesta liña, demanda un operativo de extinción "único e profesionalizado", o que contrasta con que na última campaña houbo "ata 14" corpos diferentes nos traballos antiincendios.