Permanece controlado o incendio forestal que queimou unhas 150 hectáreas en Melón (Ourense)

O incendio forestal que comezou na noite do domingo e queimou unhas 150 hectáreas de superficie no municipio ourensán de Melón permanece controlado.

Así o informou este martes a Consellería do Medio Rural, que concreta que o lume rexistrado na parroquia de Quins, en Melón, está controlado desde as 21,42 horas do luns.

As últimas estimacións apuntadas por Medio Rural sitúan a superficie afectada nunhas 150 hectáreas, delas 100 de monte raso e 50 de arborado.

Neste lume, que comezou ás 23,00 horas do domingo, traballaron no seu control oito axentes, 18 brigadas, sete motobombas, unha pa e oito helicópteros.