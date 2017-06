A DXT analiza este martes con sindicatos a incorporación de militares a postos de examinadores de tráfico

A Mesa Delegada de Tráfico, integrada pola Dirección Xeral de Tráfico (DXT) e sindicatos con representación, reunirase este martes, 20 de xuño, para analizar a situación dos examinadores de tráfico --que están chamados este luns 19 de xuño a unha nova xornada de folga-- e a posibilidade de incorporar persoal militar para cubrir estes postos.

Coche de autoescola do grupo Formaster | Fonte: Europa Press

Como xa adiantaron a Europa Press a semana pasada fontes da Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), a DXT negocia co Ministerio de Defensa a incorporación de persoal de tropa e mariñeiría ao posto de examinador.

A asociación reuniuse o pasado 15 de xuño coa DXT para buscar un acordo que servise para desconvocar a folga de examinadores durante a cal, segundo indica Asextra, a DXT comunicoulles que Función Pública autorizara ao organismo dependente de Interior para negociar con Defensa.

Segundo fontes de Asextra, as prazas que poderían ser cubertas por este persoal militar podería estar nunhas "300 como pouco", pois segundo aseguran en 2009 eran máis de 900 traballadores e a día de hoxe son uns 600.

Respecto diso, fontes da DXT puntualizaron a Europa Press que "hai moitos postos abertos a funcionarios do Estado" polo que, como afirman "non é a primeira vez que se abren determinadas prazas a outro tipo de funcionarios que non sexan de tráfico", como no seu momento fíxose con Correos ou Defensa.

As mesmas fontes reiteran que "non é algo novo" pois, como detallan, "hai posibilidades de apertura para cubrir determinadas prazas, sempre por concurso e realizando o pertinente curso de examinadores". Por iso, seguirían o proceso que seguiría calquera outro funcionario que quere ser examinador, como se "fixo outras veces con outros departamentos ministeriais".

En calquera caso, a DXT indica que é "algo do que se está falando, non está pechado", á vez que afirmaron que a reunión da Mesa Delegada de Tráfico abordará outras cuestións, como a folga ou a situación doutros colectivos.

Precisamente, na reunión do pasado 15 de xuño coa DXT Asextra buscaba un acordo que servise para desconvocar a folga de examinadores deste luns, coa que reclaman un incremento salarial, petición que está motivada polo déficit de traballadores deste colectivo, segundo os convocantes.

Non entanto, desde Tráfico explican que o complemento salarial solicitado "non se pode facer para un único colectivo, ten que ir no marco dunha negociación global con outros colectivos".

SEGUNDA XORNADA DE FOLGA

A Dirección Xeral de Tráfico cifrou nun 74% o seguimento da segunda xornada de folga de examinadores, convocada este 19 de xuño por Asextra, durante a que se suspenderon 4.000 probas prácticas, segundo indicaron a Europa Press fontes deste organismo.

A DXT engade que o "seguimento foi desigual" en todo o territorio nacional, que foi secundada por un 59% de examinadores en Madrid, un 63% en Valencia ou un 4% en Cádiz. "A semana anterior --en alusión ao paro do 2 de xuño-- tivo un maior seguimento", indicaron.

Desde a Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), que apoian os paros convocados por Asextra, cifran o seguimento en máis do 90 por cento do persoal, coa suspensión de máis de 7.000 probas prácticas en toda España, principalmente en Madrid (80%), Barcelona (88%), Sevilla (90%), Málaga (100%) Valencia (70%), Bilbao (87,5%), A Coruña e Santiago (100%) e Logroño (100%).

No caso de Galicia, en declaracións a Europa Press a delegada de Asextra nesta comunidade, Vanesa Fernández (quen tamén é membro do comité de folga) precisou que esta nova xornada de folga saldouse coa suspensión dunhas 400 probas de circulación en Galicia, onde a secundan 39 dos 43 examinadores.

Respecto diso, concretou que este luns traballaron catro examinadores en Galicia; tres na provincia de Pontevedra e un na da Coruña. Ademais, engadiu que a xornada transcorre "sen incidencias". No entanto, comentou que usuarios presentaron "reclamacións" nas xefaturas de Tráfico. "Entendemos que todo o que se vexa afectado ten todo o dereito a polo por escrito", afirmou.

ATA O 31 DE XULLO

Os examinadores xa convocaron folga o pasado 2 de xuño, que tivo un seguimento próximo ao 90%, segundo os datos que achegou CSIF, e provocou un total de 7.000 exames suspendidos, segundo informou a DXT. O colectivo sairá á rúa todos os luns, martes e mércores a partir do próximo luns día 19 ata o 31 de xullo.

"Examinamos dous días á semana --xoves e venres-- por responsabilidade", destacou Fernández, para engadir que "moita xente" necesita o carné de conducir "para un posto de traballo".

No entanto, os convocantes advirten de que "se a DXT decide seguir no seu trece e non fai caso" optarán por "endurecer" as mobilizacións e "despois de agosto" para converter en indefinida a folga.

A delegada en Galicia de Asextra tamén agradeceu ás autoescolas "o apoio" porque "entenden", segundo asegura, a súa "situación". Así, admitiu que "son os grandes damnificados con esta folga", segundo apostilou, para comentar que se trata da época "de maior traballo".

Por todo iso, os examinadores solicitan que lles "entendan" e que "teñan un pouco de paciencia coa folga". Mentres, aos usuarios pídenlles desculpas e esperan que "se solucione pronto". Respecto diso, trasladou que porán "máximo empeño para que se solucione canto antes para recuperar a normalidade".