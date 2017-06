Ferido un motorista tras chocar contra un turismo en Vigo

Un motorista resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado a última hora da tarde do luns en Vigo despois de chocar a moto que conducía contra un turismo.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu sobre as 20,30 horas do luns na Avenida de Castelao, á altura do número 31. Debido ao impacto, o motorista quedou baixo o turismo e tiveron que intervir bombeiros para proceder á súa evacuación.

Pasados uns minutos das 20,30 horas do luns, Urxencias Sanitarias informou do sucedido ao servizo de emerxencias. Foi a esa hora cando o Centro de Atención ás Emerxencias pasou aviso á Policía Local, Bombeiros e aos efectivos de Protección Civil.

CHOQUE

Por outra banda, un choque entre dous vehículos que circulaban pola Avenida de Caión, no municipio coruñés da Laracha, saldouse cunha muller ferida.

O sinistro sucedeu sobre as 20,00 horas do luns. Un particular alertou ao 112 Galicia e indicou que a muller podía estar atrapada no interior do vehículo. Por iso, o Centro de Atención ás Emerxencias puxo os feitos en coñecemento de persoal sanitario e dos Bombeiros de Bergantiños que, finalmente, confirmaron que non foi preciso excarcerar.

Ata o punto, tamén se desprazaron axentes da Policía Local e de Protección Civil tras ser requiridos polo persoal do CAE 112 Galicia.