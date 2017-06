Galicia mantén a súa disposición a atender feridos do incendio de Portugal en unidades de queimados na Coruña e Vigo

A Xunta de Galicia mantén a súa disposición a atender en hospitais de Galicia feridos do gran incendio rexistrado en Portugal con máis de 60 falecidos, pero polo momento non recibiu peticións respecto diso.

Así o confirmaron a Europa Press fontes da Consellería de Sanidade, que sinalaron que as unidades de queimados do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) e de Povisa en Vigo están dispoñibles para prestar atención en caso de ser requirido.

No entanto, as mesmas fontes sanitarias comentaron que, ata o momento, "ninguén foi trasladado" desde Portugal para ser atendido en hospitais galegos a raíz do gran incendio forestal.

O propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sinalou o luns que Galicia puxo a disposición das autoridades portuguesas os medios de extinción de Galicia, así como recursos asistenciais, como as unidades de queimados dispoñibles na comunidade.