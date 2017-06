A resolución de Banco Popular, a primeira baixo as novas regras da UE, representa "un recordatorio" para Banca Popolare dei Vicenza e Veneto Banca, entidades que negocian coas autoridades europeas e italianas a súa recapitalización, segundo apunta a axencia de cualificación Fitch.

"A resolución do Popular é un recordatorio de que a resolución é un resultado posible para Vicenza e Veneto se os seus recapitalizaciones preventivas fracasan", sinala a calificadora de riscos.

Neste sentido, Fitch considera que as circunstancias destes bancos italianos difiren das do Popular, xa que no caso da entidade española o BCE determinara a súa inviabilidade a consecuencia dos seus problemas de liquidez.

Así mesmo, mentres o banco español contaba co interese do Santander, unha entidade con bo acceso aos mercados, "non parece haber ningún comprador probable para as entidades italianas", xa que os bancos máis fortes do país dan prioridade a reducir os seus propios activos problemáticos, e adquirir bancos en problemas xunto aos seus activos 'tóxicos' "podería danar ao comprador e empeoraría o problema".

Doutra banda, Fitch advirte de que Banca Popolare dei Vicenza e Veneto Banca perderon paulatinamente cota de mercado, mesmo na propia rexión do Veneto, sendo así cada vez menos sistémicamente importantes, circunstancia que podería reducir a probabilidade dunha recapitalización preventiva.

Deste xeito, a axencia, que non cualifica a Veneto Banca, lembra que o rating 'CCC/en vixilancia' asignado a Banca Popolare dei Vicenza reflicte a opinión da axencia de que "existe unha posibilidade real de que se impoñan perdas aos acredores senior se o banco non recibe novo capital mediante unha recapitalización preventiva, posto que a conversión ou amortización de débeda junior non fortalecería suficientemente a súa capitalización".