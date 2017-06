O deputado socialista Abel Losada arrincou o pleno desta semana trasladando "solidariedade" con Portugal, onde se rexistraron máis de 60 vítimas mortais por mor dun grande incendio forestal, e aproveitou para pedir reflexión en Galicia, pero tamén que "nunca máis" se usen os lumes como arma política contra o goberno correspondente.

"Eu era deputado en 2006 e, para os que non estaban aquí, asegúrolles que sei do que falo", trasladou Losada, en referencia á actitude do PPdeG, entón na oposición e xa con Alberto Núñez Feijóo á fronte, ante a vaga de incendios que viviu Galicia o verán dese ano.

No arranque do debate de toma en consideración dunha proposta de lei socialista relativa ao sector eléctrico, o parlamentario aproveitou para pedir "políticas fortes e continuadas no tempo" fronte ao cambio climático e de prevención ante os incendios forestais.

O resto de portavoces que interviñeron no debate desta iniciativa seguiron os pasos de Losada, trasladando o seu apoio ao veciño país luso.

Así, a deputada nacionalista Noa Presas transmitiu a "solidariedade" do BNG co "pobo irmán portugués", e trasladou o seu apoio aos veciños de Melón (Ourense) "moi preocupados por un terrible incendio que afectou a máis de 150 hectáreas", ademais de sumarse a quen se concentran contra "os recortes" da Xunta en extinción.

O PP DESTACA Os MEDIOS

A mesma postura trasladou o parlamentario de En Marea Francisco Casal, solidarizándose tamén co "pobo irmán" de Portugal.

Así mesmo, a deputada popular Marta Nóvoa, sen facer referencia algunha á manifestación de Losada sobre o uso político dos incendios, solidarizouse cos veciños lusos, ademais de destacar o traballo dos bombeiros e os medios destinados polo Estado español para combater o gran incendio que afecta a Portugal nos últimos días.