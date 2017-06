Pokémon.- Albino Vázquez acode a declarar sobre as contas do PP de Santiago e aprázase a comparecencia de Conde Roa

O exconcelleiro de Seguridade Cidadá en Santiago na etapa de Gerardo Conde Roa como alcalde, Albino Vázquez, acudiu este martes a declarar ante a titular do Xulgado de Instrucció Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, en relación ás dilixencias abertas sobre as contas do PP compostelán por ingresos entre maio e xullo de 2011 por mor da instrución da 'Operación Pokémon'.

Ás portas da sede xudicial lucense, Albino Vázquez confirmou que ía declarar ante a xuíza Pilar de Lara no marco dunhas dilixencias sobre suposta financiamento irregular do PP de Santiago.

O exedil compostelán, volveu aos xulgados de Lugo pouco antes das 9,30 horas, xa que non é a primeira vez que comparece ante a maxistrada Pilar de Lara. Ás 10,15 horas chegou a xuíza, que o citou para as 10,00 horas deste martes xunto ao exalcalde popular de Santiago Gerardo Conde Roa.

A comparecencia do exconcejal enmárcase nunhas dilixencias abertas por mor da 'Operación Pokémon que investigan se existiu contabilidade irregular nas contas do PP de Santiago no período entre maio e xullo de 2011.

Sobre a súa citación deste martes, Albino Vázquez insistiu en deixar claro que ía prestar testemuño, pero puntualizou que unha vez concluído "non" ía facer declaracións aos medios respecto diso.

OPCIÓNS PARA CONDE ROIA

En canto ao outro comparecente citado en calidade de investigado este martes, o exregidor Gerardo Conde Roa, este non compareceu xa que reside no estranxeiro.

Segundo apuntaron fontes xudiciais, déuselle a opción de "declarar por videoconferencia" ou mesmo deixar o interrogatorio para o verán, dado que reside actualmente en Alemaña, para "cando veña a visitar á familia".

Previamente, o luns 19 de xuño foran citados en calidade de testemuñas o que foi secretario xeral do PP de Santiago no período investigado por De Lara, Manuel Luís Silva Constenla, e o que foi tesoureiro Francisco Javier Rodríguez Enríquez.

Tamén o 19 de xuño a xuíza chamou en calidade de testemuñas á directora da sucursal onde se fixeron os ingresos investigados, así como un traballador da mesma.