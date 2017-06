Pleno.- O PP alega que os galegos non asumirán sobrecustos ambientais eléctricos para rexeitar unha proposta do PSOE

O PP rexeitou a toma en consideración dunha proposición de lei que os socialistas pretendían trasladar ao Congreso para cambiar varios preceptos da norma de 2013 que, segundo defendeu o deputado Abel Losada, abren a porta a "trasladar aos consumidores" o sobrecusto dos impostos ambientais que teñen que afrontar as operadoras eléctricas.

A iniciativa, que foi apoiada polos deputados de En Marea e BNG, non saíu adiante debido ao voto negativo dos populares. Encargada de defender a postura do seu grupo, a deputada do PPdeG Marta Nóvoa negou que os consumidores galegos vaian asumir sobrecustos nas súas facturas ligados aos impostos ambientais ás eléctricas.

Nóvoa subliñou que o Goberno galego manifestouse de forma "expresa" en contra desta cuestión e indicou, ademais, aos socialistas, que a lei de 2013 recolle de forma "opcional" a posibilidade de que as empresas poidan repercutir no consumidor os sobrecustos xerados, por exemplo, por impostos ambientais autonómicos.

Tamén o facía, engadiu a popular, a norma impulsada no ano 97 polo Goberno de José María Aznar, mentres que, afeou, "os socialistas pretendían coas súas emendas" no ano 2013 que esta cuestión non fose "unha posibilidade, senón obrigatoria", aínda que estas non saíron adiante.

Con todo, Abel Losada (PSdeG) defendeu a proposta do seu grupo e subliñou que tanto a lei de 1997 como a de 2013 fixéronse baixo o mandato do PP. Ao tempo, incidiu en que as emendas que os socialistas defenderon fai catro anos impulsábanse "nun contexto económico concreto", no que había unha importante caída de ingresos.

"Ante a xeneralización, xa que a maior parte de comunidades estaban a introducir esta fiscalidade, parecíanos razoable", sinalou o socialista, convencido de que agora toca modificar esta lei que, tal e como está formulada, "significa que, no canto de que quen contamina paga, paga o que sofre a contaminación".

APOIO DE EN MAREA E BNG

Pola súa banda, a deputada nacionalista Noa Presas ratificou o apoio do seu grupo a esta iniciativa, aínda que lembrou ao PSOE que "nalgún momento" gobernou no Estado entre a lei promovida polo Goberno de Aznar e a do ano 2013 sen que optase por acabar "cos privilexios das operadoras".

A deputada censurou que os consumidores "poidan acabar pagando" nas súas facturas sobrecustos territoriais por impostos ambientais (como o canon eólico) e "menos aínda nun territorio produtor excedentario como é Galicia". Así, avogou por "lanzar unha mensaxe" desde a Lexislativa fronte ao "espolio" das eléctricas.

Ao tempo, apelou a ser "máis ambiciosos" e, tendo en conta que o BNG defende unha tarifa eléctrica galega, a loitar pola "vía legal" para que se lle permita á comunidade dotarse de "unha política enerxética" propia.

Francisco Casal (En Marea) tamén avanzou o voto favorable do seu grupo á iniciativa socialista, aínda que concluíu que "non soluciona o problema", tendo en conta que a lei seguiría mantendo a posibilidade de que "calquera incremento de gasto terá que ser compensado cun aumento de ingresos".

"Se non o pagan directamente os consumidores, pagarano a través dos Orzamentos Xerais do Estado", reflexionou, antes de identificar a situación do sector eléctrico con "a maior estafa que hai neste momento en España. "O sector é intocable e todos vostedes sábeno, só hai que mirar quen están nos consellos de administración (das eléctricas)", aseverou.

Finalmente, Marta Nóvoa reafirmouse en que a vía se expón de forma "opcional" e os galegos non pagarán nas súas facturas os sobrecustos ambientais das operadoras. Así, volveu a defender a política enerxética do PP e concluíu que "o demais é tratar de alarmar e confundir á poboación".