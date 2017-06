En Galicia, carteis do Decathlon bilingües… usando castelán e inglés

No Decathlon de Vigo, como vedes, son bilingües. Hombre e Man. Castelán e inglés. En toda a rotulación da tenda esqueceron que en Galicia hai outra lingua oficial. Por que o fan e sinalan todo en castelán e inglés? Porque saben que ao consumidor galego tanto lle ten que o galego non exista. Non van deixar de vender por iso. Así que para que. E así nos vai.

A post shared by Francisco Castro (@franciscocastroveloso) on

Jun 13, 2017 at 11:46pm PDT

A cadea francesa non segue a mesma política en todas as autonomías. Así, en Cataluña houbo queixas de clientes porque Décathlon rotula exclusivamente en catalán, o que suscita as iras dos colectivos pro-castelán.

A que se debe este cambio de criterio que discrimina ao galego? “Porque saben que ao consumidor galego tanto lle ten que o galego non exista. Non van deixar de vender por iso”, reflexiona no seu post o escritor Francisco Castro.

No país, os comercios privados non teñen obriga de rotular en bilingüe ou escoller entre as linguas oficiais. Agora ben, é insólito que postos a escoller, Decathlon optase polo inglés antes de que polo galego, a lingua máis falada no país.