Tres feridos tras quedar durmido un condutor e chocar contra dous turismos en Culleredo (A Coruña)

Tres persoas necesitaron este martes asistencia sanitaria ao verse implicadas nun accidente múltiple en Culleredo (A Coruña) rexistrado ao quedar durmido un condutor e chocar contra dous turismos.

Segundo informaron os axentes de Tráfico ao 112 Galicia, un dos condutores quedou durmido ao volante e chocou frontalmente contra outros dous turismos. O tres persoas resultaron feridas de carácter leve.

O accidente ocorreu sobre as 9,00 horas deste martes na estrada de Almeiras, no concello coruñés de Culleredo, segundo informou o 112 Galicia.

Ata o punto, desprazáronse, ademais de Urxencias Sanitarias, os axentes de Tráfico e da Policía Local. Así mesmo, informouse os Bombeiros de Arteixo, a Protección Civil e ao persoal do servizo de mantemento da estrada.

Pola súa banda, sobre as 8,20 horas deste martes tres turismos chocaban na estrada N-550, en Cerponzóns, Pontevedra. O 061 indicou ao 112 Galicia que, aínda que de carácter leve, cinco persoas resultaron feridas.

Tras recibir a chamada de alerta, o 112 Galicia informou á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros e a Protección Civil. A intervención do persoal do servizo de mantemento da estrada tamén foi requirida polo 112 Galicia para a limpeza da vía.

CHOQUE MÚLTIPLE

En Santiago, sobre as 9,00 horas, un particular alertou ao 112 Galicia doutro choque múltiple con tres vehículos implicados na estrada SC-20, na Ponche dá Rocha. Neste caso, non houbo danos persoais.

Por parte do CAE 112 Galicia solicitouse a colaboración dos axentes da Policía Local e de Protección Civil.