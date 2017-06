Detidas oito persoas por mor de altercados en manifestacións en apoio ao movemento okupa en Santiago

A Policía Nacional detivo a oito persoas en relación aos feitos acontecidos relacionados co desaloxo e tapiado dun edificio ocupado en Santiago de Compostela a finais de maio e ás manifestacións posteriores en apoio ao colectivo Escárnio e Maldizer.

Así o confirmaron a Europa Press fontes próximas á investigación, que puntualizaron que as detencións se produciron en varios puntos de Galicia nun operativo que segue aberto.

De feito, por mor dos feitos acontecidos na capital galega, a Policía Nacional procedeu a analizar as imaxes de altercados no marco das investigacións abertas respecto diso.

Estas detencións prodúcense despois da terceira manifestación celebrada en Santiago de Compostela o pasado 10 de xuño a raíz do desaloxo e tapiado do edificio okupado no centro histórico compostelán o 30 de maio.

INCIDENTES

En concreto, a marcha do sábado 10 de xuño contra o desaloxo do edificio okupado polo colectivo Escárnio e Maldizer saldouse con cargas policiais, dous detidos e centos de identificados despois de que parte dos manifestantes accedesen ao recinto onde se situou o Colexio Peleteiro, sen uso na actualidade.

Na mesma xornada do 30 de maio, cando a Policía desaloxou e procedeuse ao tapiado dun centro social autogestionado por orde xudicial, celebrouse unha mobilización que concluíu cunha detención e varias cargas policiais. A esta seguiulle unha manifestación ao día seguinte que finalizou sen incidentes.