Impulsan un programa de coidados paliativos pediátricos na área da Coruña

As Fundacións María José Jove e Profesor Novoa Santos asinaron un acordo para crear un programa de formación de coidados paliativos pediátricos na área sanitaria da Coruña.

Esta alianza permitirá pór en marcha un programa multidisciplinar que traballará co obxectivo de mellorar a calidade de vida dos pacientes máis pequenos.

En concreto, o acordo subscribírono a presidenta da Fundación María José Jove, Felipa Jove, e o xerente da área sanitaria da Coruña e presidente da Fundación Profesor Novoa Santos, Luis Verde.

En rolda de prensa, acompañados do xefe de Pediatría do Chuac, Jerónimo Pardo, explicaron a importancia deste proxecto, que nace co obxectivo de "buscar as mellores opcións para o coidado e tratamento" dos nenos con patoloxías graves ou discapacidades con múltiples necesidades clínicas e psicosociais.

Actualmente, só comunidades como Madrid, Cataluña, Valencia, Aragón ou Murcia contan con programas especializados na materia.

MELLORAR A CALIDADE DE VIDA

O proxecto busca mellorar a calidade de vida dos pacientes e das súas familias, mediante a prevención e o alivio do sufrimento coa identificación, a avaliación e o tratamento precoz da dor e doutros problemas físicos e psicosociais.

O xefe de Pediatría do Chuac explicou que os coidados paliativos non se limitan a coidados terminais, senón que abarcan coidados de enfermidades crónicas que inclúan unha serie de medidas destinadas a mellorar a calidade de vida destes pacientes. A este respecto, na maioría dos estudos un 30 por cento padece cancro e o 70 por cento restante, unha combinación de patoloxías.

FORMACIÓN

O lanzamento deste proxecto coincide coa apertura nos próximos meses dos novos espazos destinados ás Unidades de Hemato-Oncoloxía Infantil e Rehabilitación Cardíaca Infantil no Hospital de Día Pediátrico.

O acordo asinado este martes permitirá formar a un profesional sanitario, coa máxima de mellorar coñecementos e habilidades en materia de coidados paliativos.

Así, nunha primeira fase, este profesional realizará tarefas asistenciais complementada cunha estancia formativa nalgún centro de referencia na materia.

Despois, nunha segunda etapa, porase en marcha un programa de formación do persoal asistencial pediátrico médico e de enfermaría. O profesional sanitario formado será a persoa de referencia para os demais profesionais.

Para o xerente da área de Xestión Integrada da Coruña, este acordo asinado permite "achegar os coidados paliativos ao lugar onde está o paciente".