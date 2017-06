Linde elude responsabilidades na quebra do Popular, pois nin era supervisor nin decidiu a súa venda

O gobernador do Banco de España, Luís María Linde, eludiu responsabilidades na quebra do Banco Popular, xa que defendeu que a institución que dirixe nin era supervisor desta entidade nin tampouco tivo poder na decisión de vendelo ao Banco Santander por un euro.

Durante a súa intervención ante a Comisión de Economía, Industria e Competitividade para explicar o Informe Anual 2016 da institución, Linde lembrou que desde novembro de 2014 o Banco de España non é supervisor das entidades financeiras "significativas", cuxo supervisor é o Banco Central Europeo (BCE), do que depende o Mecanismo Único de Resolución (MUR).

Así mesmo, tampouco é "autoridade de resolución", competencia que corresponde á Xunta Única de Resolución, na que, apostilou, o Banco de España "nin sequera participa nesas reunións, máis que como observador".

"No proceso de resolución, o Banco de España non participou porque non é a súa competencia. Participou neste procedemento de dúas formas: na subministración de liquidez de emerxencia e na aceptación de que o Banco Santander adquirise unha participación significativa, neste caso a súa totalidade, do Popular", explicou.

NON PODÍA OPORSE Á SÚA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Respecto da asunción de responsabilidades, ante as críticas vertidas polo PSOE, Unidos Podemos e Cidadáns sobre o fallo dos organismos reguladores, Linde esgrimiu que o Banco de España tampouco tiña capacidade para actuar na última ampliación de capital do Popular de maio de 2016, por importe de 2.500 millóns.

Así, sinalou que estas operacións non están suxeitas á autorización da súa institución, xa que en 2014 modificouse a lexislación que contemplaba un "trámite de non oposición" ás ampliacións de capital.

En todo caso, Linde sinalou que, no momento no que o Popular acudiu á ampliación de capital "non había razón para pensar que ía existir unha crise de liquidez como a que se deu".