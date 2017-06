Os sindicatos UGT, CC.OO. e CIG instan á Xunta a que "tome nota" ante o "éxito" da primeira xornada de folga convocada no sector do transporte público de viaxeiros por estrada, que ten "paradas ao 100%", practicamente, ás principais estacións de autobús da comunidade.

A estación de Santiago, sen actividade | Fonte: Europa Press

Así, segundo os datos solicitados por Europa Press das centrais sindicais, as terminais da Coruña, Lugo, Vigo, Pontevedra, Ourense, Ferrol e Santiago rexistran escasa actividade este martes, apenas algún turista descoidado que descoñecía a existencia da convocatoria.

En concreto, de Pontevedra só puido saír un autobús, e fíxoo escoltado pola policía, mentres que de Compostela partiron dúas e de Vigo tamén un só servizo, con dirección ao Porto e tras o desaloxo dun piquete.

En canto á comarca de Santiago, os buses urbanos non circularon ata media mañá, e agora estano facendo con menos frecuencia que os servizos mínimos estipulados, segundo Inácio Pavón, da CIG.

O alcalde, Martiño Noriega, ratificou que a xornada comezou con incumprimento dos servizos mínimos tanto en transporte escolar como en urbano, con "importantes disfuncións". Con todo, asegurou que a partir das 10 a situación se ha ido "normalizando" e lamentou as molestias que isto puidese provocar entre os veciños.

CONTRA OS SERVIZOS MÍNIMOS

En declaracións a Europa Press, os sindicatos falan de "éxito" e defenden que os servizos mínimos non se están cumprindo "por decisión dos traballadores", non por presións. Beatriz Meilán, de UGT, do mesmo xeito que Marcos Pérez, de CC.OO., resaltan que non había acordo coa administración na fixación dos mesmos.

En concreto, as centrais criticaban os servizos mínimos (do 40% para as liñas regulares e do 100% en servizos escolares) por "excesivos", ao ser similares aos dunha folga xeral, cando se trata de dous paros semanais, que serán indefinidos as próximas semanas ata que non se alcance un acordo.

Meilán sinalou que polo momento non houbo ningunha comunicación co Goberno galego, e a folga "continúa mañá", por este mércores. "Ata que a Xunta modifique os seus plans e as empresas estean en disposición de negociar os convenios", advertiu.