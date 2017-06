As federacións máis afectadas polo novo plan de transporte urxen unha reacción á Xunta para parar a folga

As federacións de transporte de viaxeiros en autobús Anetra, Fegabus e Transgacar, que representan a un 90% das empresas afectadas polo novo plan da Xunta, esperan unha reacción "inmediata" da Consellería de Infraestruturas para frear a folga que desde este martes mantén "completamente paralizado o sector" en Galicia.

A través dun comunicado de prensa, estes representantes empresariais, que este luns insistiron na súa disposición a retomar o diálogo "conxunto" co departamento de Ethel Vázquez e os sindicatos, reiteran que a "paralización e reformulación" do novo plan é para eles o horizonte "ineludible".

Mostran "preocupación" polo seguimento do paro, que sitúan por encima do 90%, coas provincias de Lugo e Ourense como "principais escenarios".

Fegabús e Anetra calculan entre o 90 e o 100% o impacto da folga nas súas compañías, mentres que Transgacar estímao nun 90% en Lugo e Ourense e por encima do 70% en Pontevedra e A Coruña.

Advirten de que a actuación dos piquetes desde primeira hora "impediu a actividade" nas principais cocheiras e estacións de autobuses, co "bloqueo mesmo do cumprimento dos servizos mínimos".

As empresas aseguran estar a sufrir "perdas económicas moi importantes" e lamentan e condenan "enerxicamente o prexuízo que se está causando a miles de usuarios dun servizo público básico como o transporte".

VOLVER AO MOMENTO DO VENRES

Tras o "fracaso" deste luns, que estas federacións ven "derivado da decisión unilateral da consellería de cambiar o horario e o formato da negociación, citando a empresas e sindicatos por separado", confían en volver "canto antes" ao momento en que quedou o conflito o pasado venres.

Entón, segundo indican, "todas as partes comprometéronse a traballar para buscar unha solución administrativa factible que reconduza" unha situación que para estas asociacións está "provocada polo novo plan de transporte público".

FEGATRAVI

Pola súa banda, o presidente da Federación de Empresarios de Transporte de Pasaxeiros (Fegatravi), Javier de Bidegain, que este luns si acudiu á cita por separado coa Administración, afirma en declaracións a Europa Press que "en xeral" os servizos mínimos si se están cumprindo, e que o día transcorre sen incidencias.

Fegatravi ten unhas 90 empresas asociadas que traballan por toda Galicia, sobre todo nas provincias da Coruña e Pontevedra, e menos en Lugo e Ourense.

Con datos de fai catro anos do Comité Galego de Transporte, Transgacar é a federación maioritaria, con máis do 30% da representación, e seguida de preto por Fegatravi, con ao redor doutro terzo. O terceiro terzo repartíano entre Anetra, cunha porcentaxe algo maior, e Fegabus, a cuarta no ranking.